Sanremo. “Comando militare della Capitale, base logistico addestrativa. Attenzione: stabilimento balneare chiuso per inagibilità. Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”. Recita così il cartello che è stato affisso sul cancello d’ingresso della spiaggia del Soggiorno Militare che si trova sul lungomare di corso Imperatrice.

... » Leggi tutto