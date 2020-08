Coronavirus, il porto di Genova non cambia idea: niente tamponi per i turisti in arrivo

Genova. Nessun tampone per chi rientra dai paesi a rischio contagio o dalle regioni più frequentate dai turisti. Il porto di Genova, a differenza di altri scali italiani, non cambia strategia nemmeno all’indomani del caso della Gnv Majestic, il traghetto arrivato da Barcellona e rimasto bloccato coi passeggeri a bordo per cinque ore in attesa dell’esito del test su un commissario di bordo risultato poi negativo al coronavirus.

Del resto l’organizzazione dei test rapidi nei terminal di arrivo, siano questi aerei o marittimi, non è stata resa in alcun modo obbligatoria dal governo. Una “falla” di cui ci eravamo occupati già alcuni giorni fa. Chi sbarca a Genova dalla Spagna, quindi, non è obbligato a sottoporsi al tampone (e comunque non potrebbe, nemmeno volontariamente), ma deve segnalarsi all’Asl competente e restare a casa in isolamento fiduciario finché non viene contattato. Non è detto, ovviamente, che tutti rispettino la prescrizione.

