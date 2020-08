“Dovete pagare il conto”: titolare di kebab picchiato e rapinato in corso Buenos Aires

Genova. Tutto è cominciato quando i clienti, quattro giovani nordafricani, si sono rifiutati di pagare interamente il conto della loro consumazione. È stato allora che per il titolare de “L’Ottomano”, piccolo negozio di pizze e kebab in corso Buenos Aires, è iniziato l’incubo: una doppia aggressione sfociata in rapina e culminata con l’arresto della banda da parte dei poliziotti delle volanti della questura di Genova.

I quattro, tre marocchini e un tunisino di età compresa tra i 23 e i 29 anni, sono entrati intorno all’una di notte per mangiare. Ma all’atto di pagare, secondo quanto ricostruito, avrebbero voluto saldare solo una parte del conto. A quel punto il titolare dell’attività, un uomo di origine pakistana, ha fatto rimostranze. I malviventi, per tutta risposta, lo hanno preso a calci e pugni e si sono impossessati del registratore di cassa prima di darsi alla fuga.

... » Leggi tutto