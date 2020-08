Emergenza a Genova, in migliaia senz’acqua per un maxi tubo rotto: “Tornerà in giornata”

Genova. Dovrebbe tornare “in giornata”, stando a quello che ha comunicato stamattina Ireti in una nota ufficiale, l’acqua nelle abitazioni tra San Teodoro e Castelletto che da più di 24 ore, in piena estate e con un disagio per caldo ancora sensibile, sono rimaste coi rubinetti a secco a causa di un guasto che si è verificato sabato in via Bianco sulle alture del Lagaccio.

Si tratta di un tubo molto grosso, nel diametro di 50 centimetri. Le operazioni di ripristino, spiega l’azienda, “sono state rese molto difficoltose rispetto al prevedibile per la profondità del tubo, profondità aumentata nel corso del tempo per successivi riempimenti e per la presenza di strutture che hanno impedito il procedere rapido della riparazione. Tali strutture sono state rimosse in mattinata e si pensa di ripristinare il servizio in giornata”.

... » Leggi tutto