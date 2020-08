Grazie al nuovo DPCM via libera alla presenza del pubblico nella LND

Era l’ora. Finalmente è arrivato il via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico. Lo ha stabilito il nuovo DPCM confermando l’intuizione della LND di far regolare le attività basandole sull’applicazione delle ordinanze regionali.

In questo modo possono esultare le società della LND, che da tempo, per il tramite dei suoi vertici nazionali e periferici avevano lamentato la mancanza di provvedimenti in grado di garantire la completa ripresa delle attività, al pari di quella amatoriale già regolamentata dalle normative regionali.

... » Leggi tutto