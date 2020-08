Infrastrutture, Pasquali (Italia Viva): “Occorre la volontà politica ed amministrativa di togliere la Liguria dall’isolamento”

Liguria. “Occorre la volontà politica ed amministrativa di togliere la Liguria dall’isolamento”. Ne è convinta Barbara Pasquali, candidata alle elezioni regionali con Italia Viva per Aristide Massardo.

“Spesso si è detto e scritto che la Liguria, senza grandi opere, è un’isola – aggiunge – Ne sono profondamente convinta e penso che è tempo di passare dall’enunciazione delle opere necessarie alla loro realizzazione. Per farlo, occorre che la Liguria diventi prioritaria nell’Agenda politica del Governo e che tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, sia a livello regionale che centrale, remino nella stessa direzione. Occorre, in ogni caso, ricordarle queste grandi opere di cui si parla oramai da decenni. In alcuni casi sono, in parte, realizzate, ma attendono l’ultimazione, in altri casi, purtroppo, rimangono progetti sulla carta che, per il troppo lasso di tempo trascorso, sono da rivedere ed aggiornare. Ovviamente parlo di quelle che interessano Savona e la sua provincia, quelle più vicino a noi. Si tratta dell’autostrada Predosa-Albenga: della bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa si parla dal 1967, quando è nata la società per realizzarla. E’ la soluzione per sgravare la A10 dal traffico, soprattutto quello pesante dei camion e dei tir”.

