Sanremo. Parte di una colonna in cemento si è spezzata al civico 333 in via Goethe a Sanremo, finendo sul cancello in metallo che dà accesso ad alcune abitazioni. E’ successo nel tardo pomeriggio. A causare il crollo del pilastro è stato un camion che l’ha urtato passando per la via.

