Ad Albenga inaugura il point elettorale di Angelo Vaccarezza: “Un luogo di incontro per raccontare i nostri progetti dei prossimi 5 anni”

Albenga. C’erano il governatore Giovanni Toti, il capolista Angelo Vaccarezza e numerosi candidati consiglieri regionali all’inaugurazione del point elettorale di Cambiamo di viale Martiri della Libertà ad Albenga tenutasi questa sera.

Secondo Vaccarezza “era fondamentale, per noi, avere un point ad Albenga. Non è solamente una vetrina illuminata attraverso la quale si vedono dei manifesti, ma è un luogo dove le persone si incontrano, si avvicinano alla politica, dove pongono domande. Ringrazio i militanti di Cambiamo di Albenga, che hanno voluto allestire questo point, lo terranno aperto, che incontreranno qui le persone. Io cercherò di esserci almeno due volte a settimana. In agenda abbiamo già tanta gente da incontrare per raccontare ciò che noi vogliamo fare nei prossimi cinque anni”.

... » Leggi tutto