Bordighera, restyling del lungomare affidato all’architetto Folli. Trucchi attacca il Comune

Bordighera. Sull’affidamento dell’incarico per la progettazione dell’intervento di restyling del lungomare Argentina di Bordighera, il consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi promette battaglia. A non quadrare, secondo il consigliere di “Semplicemente Bordighera” sarebbe l’esclusione di un progetto che l’architetto Marco Verrando, figlio dell’ex vicesindaco di Bordighera, avrebbe offerto gratuitamente alla città. Progetto che, però, non ha partecipato alla gara che ha visto vincitore il gruppo di progettazione “ligure” costituito dall’architetto Andrea Folli (capogruppo) affiancato dallo studio savonese 3S, dagli architetti Silvia Dagna e Serena Galassi, e dal giovane professionista architetto Alessandro Risi.

