Coronavirus, Toti: “No al tampone per chi arriva dalla Sardegna, evitiamo spettacolarizzazioni”

Genova. Record di contagi oggi in Sardegna dall’inizio dell’emergenza coronavirus: l’unità di crisi regionale conta 91 nuovi casi, di cui 75 rilevati in seguito al tracciamento dei contatti di casi positivi precedentemente accertati. Ma il presidente della Liguria Giovanni Toti chiude ancora una volta all’idea di sottoporre a tampone chi arriva dall’isola.

“Non esiste alcuna previsione di quarantena tra regioni italiane, peraltro la Sardegna non mi sembra neppure una delle regioni con più alto tasso di contagio. Se vogliamo abbiamo regioni ben più pervase da Covid. Eviterei inutili allarmismi, eviterei spettacolarizzazioni”, ha risposto oggi il governatore alla domanda se sia in previsione un accordo simile a quello che stanno studiando il Lazio e la regione insulare per i test reciproci da effettuare nei porti e aeroporti di imbarco dei turisti.

... » Leggi tutto