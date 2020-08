Covid, Fials contro Regione: “Raccomandazione Alisa inefficace, necessari tamponi ogni 15 giorni”

Liguria. Regione Liguria, ha predisposto l’iter, per limitare i contagi da covid – 19, a cui sottoporre i dipendenti del Sistema Sanitario Regionale: ai lavoratori che si assentano dal lavoro per almeno sette giorni per qualsiasi motivazione è “raccomandato sottoporsi a test molecolare” ma, ribatte Fials, “chi sta assente per un periodo inferiore non può entrare in contatto con soggetti infetti/asintomatici? Forse chi non sta assente per nulla non ha la stessa probabilità di contagio? E perché questa misura è volontaria? La prevenzione per essere seria non può essere facoltativa”.

“La ‘raccomandazione’ non è una norma e neppure una legge ma obbliga le Aziende a predisporre tutte le misure organizzative per garantire questo servizio ai lavoratori. I dipendenti non hanno nessun obbligo né legale né contrattuale di sottoporsi al test (che comunque noi consigliamo a tutti…), e chi non intendesse farlo deve firmare una dichiarazione di non adesione/rifiuto”, commenta Fials.

... » Leggi tutto