In scuolabus obbligatorio un metro di distanza, Toti: “Regole inapplicabili, ignobile scaricabarile”

Genova. Sugli scuolabus bisognerà tenere un metro di distanza, anche con le mascherine indossate, o in alternativa si potranno installare distanziatori. Distanze confermate anche in classe, ma sarà possibile una deroga temporanea (con mascherina obbligatoria) se non ci saranno spazi adeguati. È quanto ha precisato oggi il comitato tecnico scientifico che tornerà a esprimersi a fine agosto.

Ma è soprattutto sul trasporto scolastico che le Regioni manifestano le maggiori preoccupazioni. Non fa eccezione il governatore ligure Giovanni Toti che in una nota parla di “ignobile scaricabarile che dimostra la totale inadeguatezza dei ministeri delle Infrastrutture e dell’Istruzione e la siderale distanza del comitato tecnico dalla vita reale delle persone di questo Paese”.

