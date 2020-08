Mascherine a scuola per i bimbi, Bassetti: “Ipocrita chi lo pensa. Questa estate trionfo di esibizionismo”

Genova. “Solo un ipocrita può pensare che a un bambino di 6 anni si possa tenere la mascherina per 6 o 8 ore al giorno. Basta entrare in una scuola per vedere che un bambino mette la mascherina e dopo un quarto d’ora se la leva”. A dirlo, “da genitore, prima ancora che da medico” è stato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, durante la trasmissione Agorà Estate, su Rai3.

“Uso la mascherina tutti i giorni e so bene che, soprattutto quando si parla, non è facile portala”, ha sottolineato. E d’altronde, per l’esperto, su questo tema è stata rivolta sin troppa attenzione in questi mesi. “Credo – ha precisato – che questa estate sia stato il trionfo dell’esibizionismo della mascherina. E’ andato in scena un film: mettiti la mascherina e sei tranquillo, puoi fare quello che vuoi. Ma questo è un messaggio completamente sbagliato”.

