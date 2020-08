Regionali, Brunetto (Lega): “Orgoglioso di essere stato chiamato a rappresentare il mio territorio”

Genova. “Sono molto emozionato per l’inizio di questa nuova avventura. Ma sono anche molto orgoglioso per essere stato chiamato a rappresentare il mio territorio. Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini, il segretario nazionale ligure Edoardo Rixi, i senatori Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti, l’onorevole Sara Foscolo e gli amici della Lega per aver voluto condividere con me questo percorso. E grazie in anticipo a tutti i cittadini che vorranno accordarmi la loro fiducia”. Lo dichiara Brunello Brunetto, candidato alle elezioni regionali della Liguria per la Lega, che questa mattina a Genova ha partecipato alla presentazione delle liste e dei candidati del Carroccio.

“Come i marinai vengono messi a dura prova nella burrasca, così la sanità è stata messa a dura prova dalla recente emergenza sanitaria. Ciò che è emerso in maniera prepotente è stata l’inadeguatezza del territorio a rispondere a questa situazione. Se gli ospedalieri, di cui io faccio parte, hanno dato certamente risposte sufficienti, pur dovendo fronteggiare numerose difficoltà riorganizzative, d’altro canto risulta evidente che la sanità territoriale è da potenziare. In questo momento ci troviamo con tre linee operative (gli ospedalieri, i medici di medicina generale e i distretti) ma il rischio è che queste linee non si incrocino in maniera corretta. Perciò ho deciso di candidarmi alle elezioni regionali: per dare il mio contributo di tecnico (con alle spalle 36 anni di carriera da medico ospedaliero) e migliorare questa situazione”.

