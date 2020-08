Regionali, Bucci prepara il rimpasto di giunta: Gambino “blindato”, Garassino papabile vicesindaco

Genova. Entrano nel vivo a palazzo Tursi le manovre per il rimpasto di giunta mentre si accende la campagna elettorale per le regionali. Il sindaco Marco Bucci era stato chiaro: gli assessori che si vogliono devono rassegnare le dimissioni e così anche i consiglieri delegati. Da quanto trapela, però, il primo cittadino avrebbe detto ai suoi di “fare con calma”. Anche perché la redistribuzione degli incarichi avverrà probabilmente dopo l’esito delle elezioni, in considerazione di quelli che potrebbero essere i mutati equilibri politici all’interno della coalizione.

Due sono gli assessori che dovranno comunque farsi da parte: Francesca Fassio, candidata con la Lega e attualmente titolare dei servizi sociali e sanitari, e il vicesindaco Stefano Balleari, capolista di Fratelli d’Italia a Genova: il suo ruolo era già stato ridimensionato con la revoca della mobilità e oggi gli rimangono patrimonio, cimiteri, Genova Parcheggi e altre deleghe minori. Tra i consiglieri delegati il più “pesante” è certamente Sergio Gambino, assessore di fatto alla protezione civile ma da sempre a titolo gratuito, oggi in lista insieme a Balleari. E poi Federico Bertorello (Lega), Lilli Lauro e Stefano Anzalone (Cambiamo!).

