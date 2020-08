Albenga, museo diocesano e battistero paleocristiano ricevono il Travellers’ Choice Best of the Best 2020

Albenga. Grande successo ad Albenga per “Opera Prima”, evento a scopo benefico a sostegno del Centro di Ascolto San Michele di Albenga, impegnato nell’acquisto di generi alimentari per famiglie che versano in condizione di disagio.

La cena organizzata dal ristorante “Il Posticino di Mirella Porro” con la partecipazione di tre chef dell’alta cucina italiana, Filippo Chiappini Dattilo, Paolo Lopriore, Agostino Buillas, ha visto il coinvolgimento di importati aziende locali (Sommariva, Noberasco 1908, Bevande Peirano, Azienda Vinicola Anfossi, Lovisolo Ricevimenti) che hanno portato gli straordinari prodotti del territorio in una serata dall’atmosfera magica.

