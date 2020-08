Albenga, quattro chef per una “Opera Prima” a scopo benefico in piazza dei Leoni

Albenga. Domenica 23 agosto, per la prima volta nella storia di Albenga, la piazza dei Leoni ha accolto “Opera Prima”, un evento a scopo benefico a sostegno del Centro di Ascolto San Michele di Albenga, impegnato nell’acquisto di generi alimentari per famiglie che versano in condizione di disagio.

L’evento è stato ideato dal Ristorante Il Posticino di Mirella Porro. Tre importanti chef dell’alta cucina italiana, Filippo Chiappini Dattilo, Paolo Lopriore e Agostino Buillas, hanno dedicato alla piazza la loro “opera prima” firmando, insieme alla stessa Porro, una delle quattro portate accompagnate dai migliori sapori delle eccellenze del territorio. Dattilo ha presentato un medaglione di fegato grasso d’anatra, chutney speziata di frutta tropicale e toast di pan brioche; Lopriore ha preparato un timballo di riso, astice e piccione roncasse di pomodoro all’italiana, profumo di dragoncello; Buillas ha optato per un manzo valdostano AREV con pepe di Sichuan, mirtilli selvatici, patate ratte e massa croccante. Porro, infine, si è occupata del dolce: una crostata di pesca ripiena al forno con crema zabaione.

