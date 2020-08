Autocisterna perde olio di semi sulla strada, traffico in tilt in Valpolcevera

Genova. Un autocisterna contenente olio di semi, a seguito di un guasto, ha disseminato il carico dal porto fino a via 30 giugno, dove si è fermata. Viabilità in tilt in tutta la zona, con la chiusura di quest’ultima arteria e via Benedetti.

Sul posto i tecnici della polizia locale di Genova, che stanno gestendo la difficile situazione del traffico: al momento è in corso la prima bonifica, ovvero il tentativo di pulitura del manto stradale, ma la situazione potrebbe essere più grave del previsto.

... » Leggi tutto