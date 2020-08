Calcio femminile, Serie C: le avversarie di Campomorone Lady e Genoa

Genova. I vertici della Lega Nazionale Dilettanti si sono riuniti assieme al Consiglio di Dipartimento del Calcio Femminile per deliberare la composizione dei quattro gironi (tre da 12 squadre e uno da 13), per la prossima stagione sportiva del campionato di Serie C.

Il consiglio direttivo della Lnd ha poi delegato il presidente Cosimo Sibilia a procedere alla riapertura dei termini, qualora dovessero verificarsi mancate iscrizioni di squadre all’interno dei gironi. In questo caso il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere al posizionamento delle eventuali società ripescate secondo equilibrio geografico.

... » Leggi tutto