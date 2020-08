Calciomercato: D’Asaro torna e si tessera per il Sori, tre nuovi arrivi al San Cipriano

Sori. Fine agosto, tempo degli ultimi movimenti di calciomercato in vista della nuova stagione.

In Prima Categoria, il Sori potrà contare sul ritorno in campo di Giovanni D’Asaro. Nella scorsa stagione si era fermato per allenare la Goliardicapolis; il difensore classe 1979 torna a giocare dopo una lunga carriera nella quale ha giocato con Savona, Vado, Cheraschese, Albese, Bolzanetese, Nuova Emiliani, Angelo Baiardo, Pontedecimo, Culmvpolis, Rapallo Ruentes, Borzoli e Goliardicapolis.

