Nizza. Sono quattro, da sabato ad oggi, i morti malati di Covid-19 in Costa Azzurra e nelle Alpi Marittime. A renderlo noto è il Nice Matin, che cita come fonte l’azienda sanitaria regionale. Era dal 30 luglio scorso che non si registravano vittime nelle strutture sanitarie del dipartimento.

