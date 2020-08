La giornata elettorale: tour, incontri e presentazioni in vista del voto

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, martedì 25 agosto 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

PRESENTATA LA LISTA DELL’UDC A SOSTEGNO DI “TOTI PRESIDENTE”

“L’Udc torna in campo per riportare quei valori di solidarietà, impegno sociale e Libertà che da sempre hanno contraddistinto l’impegno dei Cristiani in politica. Con un solo obiettivo: mettere al centro i valori. Lo facciamo sapendo di avere una storia della quale andare fieri; il nostro Scudo Crociato non è solo un simbolo sul quale barrare una croce, ma soprattutto un monito affinché ognuno di noi si adoperi per far sì che tornino i valori veri della Politica, intesa non come carriera ma come servizio per la collettività”.

