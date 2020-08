Meteo: qualche nuvola al mattino e schiarite al pomeriggio, temperature in lieve calo su tutta la regione

Liguria. Nei prossimi giorni l’alta pressione sarà in temporanea ripresa sul nord Italia. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 25 agosto 2020

Avvisi: disagio moderato per afa lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: nel corso della mattinata graduale aumento delle velature sull’intera regione.

Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi nell’entroterra con possibili rovesci o temporali su Alpi Liguri e sulle vette di Trebbia-Aveto; lungo la fascia costiera cieli sereni o al più velati.

Venti: al mattino deboli o moderati da nord, a seguire rotazione a sud con la medesima intensità.

Mari: poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stabili. Disagio moderato per afa lungo i litorali come da avviso.

Costa: min 19/24°C, max 26/32°C

Interno: min 12/18°C, max 25/30°C

... » Leggi tutto