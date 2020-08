Parchi per bambini a Pietra, Foscolo (Lega): “Situazione preoccupante. Mozione per interventi urgenti”

Pietra Ligure. “La situazione dei parchi pubblici per bambini a Pietra Ligure desta preoccupazione: a oltre un anno dall’insediamento dell’amministrazione, emergono numerose problematiche irrisolte”. Lo ha dichiarato Sara Foscolo, deputata della Lega, capogruppo Lega Salvini Premier a Pietra Ligure, che ha presentato una mozione ad hoc sulla materia.

“Ho raccolto molte segnalazioni da cittadini e visitatori in merito alle criticità dei parchi pubblici destinati ai più piccoli, ho verificato personalmente e presentato una mozione da discutere in Consiglio Comunale, – ha proseguito. – Per citarne alcune: nella Piazza Madre Carla De Noni, inaugurata nel 2019, il posizionamento dell’unico gioco per bambini risulta pericoloso, con ghiaia al posto della pavimentazione antitrauma per attutire eventuali cadute da parte dei bambini, prevista peraltro dalle norme europee; nel parco pubblico Giuseppe Perotti di via XXV Aprile, giochi vecchi e malandati, la pavimentazione è danneggiata con rischio di inciampo; purtroppo il parco è utilizzato anche da alcuni venditori abusivi come dormitorio pomeridiano”.

... » Leggi tutto