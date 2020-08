Perinaldo 2.0, i nomi dei candidati a sostegno di Mauro Agosta sindaco

Perinaldo. Sono quattro uomini e tre donne i candidati della lista Perinaldo 2.0 a sostegno del candidato alla carica di sindaco Mauro Agosta. Tra questi, anche la figlia dell’attuale consigliere comunale, Valentina Agosta. «E’ con grande soddisfazione che dopo il nulla osta della Commissione Elettorale – ha scritto il candidato sulla propria pagina Facebook – Pubblico l’elenco dei Candidati che compongono la lista di PERINALDO 2.0. Un enorme grazie a tutti loro ma concedetemi di farne uno particolare a mia figlia, sempre schiva a certe situazioni ma che questa volta ha deciso di schierarsi. Sarà bellissimo averla al mio fianco in questa avventura non solo per le sue competenze specifiche ma anche perché sarà il mio personale freno a mano. E chi mi conosce sa che questo sarà un vantaggio».

