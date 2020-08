Pontinvrea, Camiciottoli si autodenuncia per concorso in sequestro di persona: “Processatemi come Salvini”

Pontinvrea. Ha deciso di autodenunciarsi ai carabinieri “per concorso in sequestro di persona” e ha chiesto “di essere processato per gli stessi motivi del Senatore Salvini, perché lo stesso ha attuato quello per cui, con il mio voto, gli ho dato mandato” il sindaco leghista di Pontinvrea Matteo Camiciottoli.

Una scelta che potrebbe apparire quantomeno “eccentrica” ma che ha una motivazione precisa: “Ho deciso di farlo non tanto per difendere Salvini – ha spiegato Camiciottoli all’agenzia Ansa – ma perché dopo le intercettazioni su Palamara vedo un rischio democratico in Italia. E quindi lo faccio perché i miei figli possano continuare a vivere nella democrazia conquistata con il sacrificio di tante persone. Se oggi processano un ministro per aver dato mandato a una volontà popolare, domani potrebbe accadere la stessa cosa a un sindaco o un presidente di Regione. Salvini non ha rubato, ha attuato un programma annunciato in precedenza che conoscevano anche le pietre”.

