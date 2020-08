Recco. A quasi due anni dalla stesura del progetto è stato aperto ieri mattina il cantiere per la costruzione del “ponte di ferro”, la passerella pedonale che attraversa il torrente Recco tra via Pisa e via Roma.

L’importante intervento inserito nel piano delle opere pubbliche, prevede un investimento di 74.408.90, con 69.944 stanziati dalla Regione Liguria e un contributo del comune di Recco di 4.464 euro.

