Regionali Liguria, Massardo presenta la sua lista: “Corriamo per vincere, da Sansa solo populismo”

Genova. “L’obiettivo? Prendere la Regione. Come in tutte le gare, noi si gioca per vincere“. Aristide Massardo punta in alto e soprattutto non vuole saperne di ricomporre la frattura con centrosinistra e M5s che appoggiano Ferruccio Sansa. Quelli rappresentano il “populismo di sinistra“, dice l’ex preside della facoltà di ingegneria che ha presentato oggi al Porto Antico la sua lista, un simbolo unico che riunisce sotto l’insegna “Massardo presidente” anche quelli delle tre forze politiche che lo sostengono: Italia Viva, Psi e Più Europa.

Una squadra di 30 persone fatta “all’80% di profili della società civile”, spiega il professore. Anche se non mancano affatto i volti noti della politica regionale, a cominciare dal capolista di Genova Valter Ferrando, consigliere regionale uscente, eletto nel 2015 col Partito Democratico prima di seguire i fuoriusciti dell’ala renziana più oltranzista. Ma anche Arcangelo Merella, ex assessore della giunta Pericu, l’ultimo a entrare in lista, o Rosario Amico, ex sindaco di Serra Riccò. Fino alla giovane consigliera comunale di Tursi, la farmacista MariaJosè Bruccoleri, reduce del gruppo civico di Gianni Crivello.

