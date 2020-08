Torna il Suq Festival: tutto pronto per la 22° edizione del “simbolo dell’integrazione possibile”

Genova. È dal vivo e on line il 22° SUQ Festival, al Porto Antico di Genova dal 28 agosto al 6 settembre 2020, dieci giornate che chiudono Genova Porto Antico EstateSpettacolo di Porto Antico S.p.A., dove dopo il lockdown sono tornati la musica e gli spettacoli. Simbolo dell’integrazione possibile tra genti e culture, da sempre il SUQ si propone come un’occasione per riflettere sull’attualità, emozionarsi con l’arte, divertirsi con il gioco, imparare con gli workshop e progettare un futuro sostenibile. Il teatro ha un palco d’eccezione in Piazza delle Feste, il palco sul mare disegnato da Renzo Piano, con la rassegna Teatro del Dialogo: 8 titoli di cui 2 prime nazionali, 7 novità per Genova, 7 compagnie, 12 rappresentazioni fra cui una nuova produzione per bambini. All’ambiente è dedicato uno spazio esterno, dove si svolgono iniziative quotidiane intorno ai temi dell’Agenda 2030 dell’ONU sul futuro sostenibile e le buone pratiche da mettere in atto. Intorno ai questi due cuori del Festival si snodano una trentina di proposte collaterali tra grandi incontri, musica, danza, cucine etniche, attività per bambini, iniziative solidali e la mostra 1989. 10 storie per attraversare i muri, organizzata da Goethe-Institut Genua. Fra gli ospiti principali sono da citare Telmo Pievani, Goffredo Fofi, Marco Aime, Moni Ovadia, Mirna Kassis, Salah Namek, Sabrina Giannini, Marina Senesi, Antonella Questa, Teatro dell’Argine, Marcela Serli, Teatro Periferico, Patrizia Luongo, Chef Kumalé. Ogni appuntamento offre un contributo d’arte e di pensiero sul tema Frontiere, a cui è dedicato il festival di quest’anno, tema quanto mai attuale in un anno in cui ognuno si è misurato con una frontiera imprevista, quella della pandemia, che ha cambiato la percezione di chi è l’Altro, e ha portato in evidenza la fragilità dei confini.

“Il Suq Festival è senza dubbio l’evento più vicino allo spirito che anima il Porto Antico di Genova, la più grande piazza sul Mediterraneo e lo spazio cittadino sempre aperto in cui ogni giorno si incontrano culture e tradizioni differenti – è il commento di Mauro Ferrando, il Presidente della società Porto Antico di Genova S.p.A. – e noi siamo particolarmente lieti che gli spettacoli, gli approfondimenti culturali e tutte le iniziative di libertà e di incontro che da sempre caratterizzano il Suq proseguano anche in un anno difficile come questo, e che tutti insieme possiamo guardare ancora una volta avanti con fiducia.”

