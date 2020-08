Toti a tutto campo sulla sanità savonese: “Restyling Santa Corona nostro obiettivo, basta gufi sul futuro di Albenga e Cairo”

Pietra Ligure. Il tour elettorale del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto tappa a Pietra Ligure. Tra i temi affrontati dal governatore ligure in corsa per un secondo mandato quello della sanità savonese, partendo dal piano di restyling dell’ospedale Santa Corona e passando per il futuro degli ospedali, in primis Cairo e Albenga al centro di polemiche e scontri politici sull’empasse relativo alla privatizzazione.

“Il Santa Corna è un Hub e tale resterà. È un punto di riferimento per tutta la sanità della Liguria, non solo di Pietra Ligure e del ponente savonese. Ora è interessato da un piano di recupero, restyling e ristrutturazione molto importante. Si tratta di uno degli investimenti più importanti dell’edilizia sanitaria che faremo e a cui speriamo, con l’aiuto concreto del governo, di poterne aggiungere altri”.

