Ventimiglia, con Ligustico a Latte arriva il “Pesce Mangia Plastica”

Ventimiglia. Verrà presentato alle 19,30 di sabato 29 agosto, il pesce mangia plastica “Giùan”: un’opera che l’artista Davide Puma ha pensato e realizzato a scopo ambientale e didattico per educare al giusto comportamento ecologico.

La scultura sarà presentata a margine dell’evento “Ligustico“, organizzato da Bruno Scioli: in due giorni (sabato 29 e domenica 30 agosto) contenitore di numerosi incontri allo scopo di preservare il territorio. Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici locali e attività sportive.

