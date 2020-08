Autostrade e cantieri, le chiusure della notte sulla A10 e sulla A12

Genova. Un’altra notte di cantieri per la rete autostradale genovese, dove sono previste chiusure di intere tratte per interventi di manutenzione straordinaria nelle gallerie e sui viadotti.

Si ricorda che resta chiuso fino a domattina il bivio che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce conduce in A10 Genova-Savona, in direzione del capoluogo ligure, per consentire interventi di rifacimento della pavimentazione a causa di un incidente, avvenuto oggi pomeriggio, nel quale un mezzo pesante ha disperso il carico composto da sapone liquido concentrato.

