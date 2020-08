Cogoleto. Fiorella Pancin è la nuova coordinatrice cittadina di Forza Italia a Cogoleto. La nomina è stata formalizzata quest’oggi dal coordinatore provinciale Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco. Imprenditrice in campo nazionale e internazionale, Pancin, milanese di nascita, ha scelto la Liguria come sua terra d’adozione. Nel 2016 è stata candidata alla carica di consigliere comunale in occasione delle elezioni amministrative per il Comune di Cogoleto.

“Con la nomina di Fiorella Pancin – dichiarano in una nota congiunta Tasso e Bagnasco – Forza Italia ricostituisce il suo coordinamento cittadino a Cogoleto. È un tassello importante non soltanto in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi, ma anche delle elezioni comunali che si terranno negli stessi giorni, e che vedono il nostro partito impegnato a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Mauro Siri. In questo quadro, Fiorella Pancin potrà portare un contributo rilevante per la crescita del nostro movimento politico a Cogoleto”.

“Ho accettato l’incarico che mi è stato proposto dai dirigenti di Forza Italia per collaborare al rafforzamento del partito a cui sta lavorando il coordinatore regionale Carlo Bagnasco – afferma Pancin – da subito mi impegnerò per far ottenere a Forza Italia un buon risultato alle elezioni regionali e per sostenere il candidato sindaco Mauro Siri e i candidati consiglieri comunali che all’interno della sua lista si riconoscono nei valori che stanno alla base del nostro movimento politico”, conclude la nuova coordinatrice cittadina”.

