Condizione, obiettivi e l’ambiente Busalla: parola a mister Gianfranco Cannistrà

Busalla. Il Busalla è al lavoro in vista della stagione 2020/2021, nella quale disputerà Coppa Italia e campionato di Eccellenza, dopo l’ottimo quinto posto ottenuto nella scorsa stagione, conclusa anticipatamente. Gianfranco Cannistrà, allenatore dei biancoblù, intervistato dall’addetta stampa Erika Repetto, analizza la ripresa degli allenamenti, gli obiettivi della squadra e gli aspetti positivi che lo hanno portato a restare per il nono anno consecutivo alla guida della formazione della Valle Scrivia.

Da alcuni giorni i biancoblù hanno ripreso gli allenamenti. “È stata sicuramente una sensazione bella perché comunque questa per noi è la normalità – afferma Cannistrà –. Venire al campo e allenarci è sicuramente la cosa cui teniamo più di tutto. Siamo stati costretti a questo stop e l’entusiasmo nella ripresa è stato sicuramente al massimo. Non vedevamo l’ora e adesso abbiamo tutto il tempo per rifarci della sosta forzata“.

