Mascherine a scuola, l’idea delle Regioni: usarle solo dove ci sono focolai o alto indice di contagio

Genova. “Ancora una volta l’ennesima riunione con il Governo, a ormai pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, si è conclusa con un nulla di fatto: nessuna decisione sull’uso o meno delle mascherine in aula, né sulle modalità di rientro, così come sul trasporto pubblico locale”. Così scrive il presidente ligure Giovanni Toti al termine del vertice in videoconferenza con Regioni ed enti locali, convocato dal ministro degli Affari regionali Boccia con i ministri Azzolina, Speranza e De Micheli.

Sulle mascherine in classe non c’è ancora l’ultima parola. Le Regioni hanno proposto di valutare l’utilizzo dei dispositivi di protezione in maniera differenziata a seconda delle situazioni e dei territori, attraverso specifici parametri di riferimento che potrebbero essere variabili a seconda degli indici di contagio e di eventuali focolai. Su questo aspetto nei prossimi giorni si pronuncerà il Comitato Tecnico Scientifico. In generale, le Regioni si dicono contrarie all’uso delle mascherine in classe laddove fosse consentito il distanziamento e che fossero utilizzate solo negli spostamenti e nei locali comuni.

