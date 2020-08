Regionali 2020, Alice Salvatore presenta il Buonsenso: “La nostra è una scelta di coerenza”

Liguria. Si è tenuta oggi la presentazione delle liste per le regionali de “ilBuonsenso”, movimento formato dall’ex pentastellata Alice Salvatore.

“La nostra è una scelta di coerenza, io e De Ferrari abbiamo rinunciato a una rielezione sicura pur di continuare nel progetto politico di Gianroberto Casaleggio e non andare dietro a partiti che pensano solo a poltrone e potere, ad accozzaglie che hanno tradito quegli ideali per qualche privilegio in più. Noi vogliamo parlare di temi e programmi che abbiamo molto chiari”.

