Si depila le ascelle vicino alla fontanella in piazza: Daspo urbano e denuncia per una 50enne

Savona. Ad attirare l’attenzione degli agenti della polizia locale, impegnati nei consueti controlli di sicurezza, è stato un comportamento a dir poco curioso: la donna, infatti, si stava depilando le ascelle vicino alla fontanella di piazza del Popolo. In breve, gli accertamenti hanno portato gli operatori ad elevare nei suoi confronti una serie di sanzioni, compreso un Daspo urbano per “abluzioni non autorizzate”.

Protagonista dell’episodio, avvenuto questo pomeriggio in piazza del Popolo a Savona, è una donna di 50 anni originaria dell’est europeo. La sua attività di toeletta, a dir poco inappropriata, ha spinto gli uomini del comando savonese a fermarla e a procedere ad identificazione.

