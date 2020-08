Arboscello in visita alla Compagnia Unica: “Snodo economico della provincia: lavoro, sicurezza e ricambio generazionale le priorità”

Savona. Ieri mattina il candidato alle regionali per il Pd, Roberto Arboscello, ha visitato la Compagnia Unica Portuali di Savona, che è “una delle realtà produttive più importanti della nostra città e snodo principale della provincia”.

“Per me inoltre, è sempre un’emozione particolare. Mio padre, insieme agli zii, infatti è stato uno dei primi portuali soci della Compagnia Unica, e viene ancora ricordato con grande affetto.

Per tanti decenni infatti, il Porto è stato un fondamentale fulcro occupazionale, economico e sociale. Oggi il nostro Porto mantiene ancora un’importanza fondamentale e grandi potenzialità, che spesso non vengono espresse appieno. Il mio impegno è quello di essere al fianco dei lavoratori portuali e i soci della compagnia, ascoltando le loro istanze e dando loro i riscontri che da troppo tempo stanno aspettando”.

