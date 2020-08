Busalla, il preparatore dei portieri Sandro Campanelli: “Non chiamatemi mister”

Busalla. Nella società Busalla Calcio il ruolo di preparatore dei portieri è affidato ad una figura molto nota nell’ambiente: Sandro Campanelli, 69 anni di età e da una vita nel mondo del pallone.

Intervistato dall’addetta stampa Erika Repetto, Campanelli dichiara: “Questa è una famiglia, perché siamo un gruppo talmente coeso e stiamo talmente bene insieme noi dirigenti che dopo otto/nove anni che sono qui sembra che sia volato il tempo per quanto stai bene in una società, e io ne ho girate tante. Sto bene qui, ti danno la possibilità di lavorare con i giovani; mi hanno sempre dato la possibilità di allenare dei piccoli di 10/11 anni la sera, con la prima squadra, per responsabilizzarli anche un po’ e per renderli partecipi”.

