Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri: arresti, denunce e sequestri di stupefacenti

Alassio. E’ di 200 persone identificate e 140 mezzi controllati il bilancio dei controlli messi in atto lo scorso fine settimana dai carabinieri dei reparti dipendenti dalla compagnia di Alassio. I militari sono stati coadiuvati dal 15^ nucleo elicotteristi e dal nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, il cui supporto è stato fondamentale per le pattuglie presenti in ogni ambito territoriale.

I controlli hanno portato al ritiro di cinque patenti per guida in stato di ebbrezza; due veicoli sono stati sequestrati perché, oltre ad ostruire il passaggio sulla pubblica via, erano privi di copertura assicurativa obbligatoria. I carabinieri hanno anche sequestrato 30 grammi di hashish ad alcuni ragazzi intenti a “fumarlo” sulla spiaggia libera.

