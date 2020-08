Fratelli Carli, tutto pronto: sabato 29 apertura dell’Emporio di via San Lorenzo

Genova. Da sabato 29 agosto anche il capoluogo ligure vanterà un Emporio Fratelli Carli, per la gioia di tutti i buongustai e gli appassionati dei sapori mediterranei. Per la storica azienda olearia ligure, che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, si tratta del 17° punto vendita in Italia, il secondo in Liguria, dopo quello di Imperia che era stato il primo della catena, situato presso la sede dello stabilimento.

L’Emporio apre nel cuore della Superba, in via San Lorenzo 48/50 R. Una scelta importante quella di rimanere in centro: per valorizzare il commercio di prossimità e, soprattutto in questo periodo, per puntare sulla rinascita della città. Nuovamente aperta ai flussi turistici, Genova, con l’Emporio Fratelli Carli potrà, infatti, offrire ai suoi visitatori la possibilità di portare a casa i sapori di Liguria passeggiando in pieno centro.

... » Leggi tutto