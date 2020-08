Leonardo Ferrara torna al Finale, il Bragno prende Cristian Di Leo e Federico Tiola

Finale Ligure. In Eccellenza, la società Fbc Finale comunica di aver raggiunto un accordo con il Vado FC per il trasferimento in giallorossoblù a titolo temporaneo del calciatore Leonardo Ferrara.

A distanza di due anni l’esterno mancino torna così a vestire la casacca finalese dopo aver conquistato lo scorso anno la vittoria del campionato tra le fila dell’Imperia. Classe 1999, nella sua carriera può vantare esperienze nei settori giovanili di Savona e Genoa, oltre ad un’esperienza in Serie D nella stagione 2017/2018 con il Finale.

