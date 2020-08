Meteo, alta pressione in attenuazione sulla Liguria: ancora afa in attesa del peggioramento di sabato

Liguria. Alta pressione in lenta attenuazione per l’avvicinarsi di un intenso sistema frontale che darà i massimi effetti sulla nostra regione nella giornata di sabato 29 agosto.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 27 agosto avremo al mattino nubi basse marittimo-costiere (la classica Maccaja) saranno presenti sul settore centro-orientale della regione. Non si escludono brevi pioviggini o sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Ampie schiarite su imperiese, savonese occidentale e versanti padani in genere. Nel corso della giornata rarefazione della nuvolosità che tenderà a concentrarsi tra il savonese orientale e il genovese, ampie schiarite sul resto della regione.

