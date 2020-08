Parco eolico della Valle Scrivia, progetto fermo al Tar: dubbi sulla produttività dell’impianto

Genova. Il parco eolico della Valle Scrivia è in attesa di due sentenze del Tar della Liguria, dopo che il progetto è stato impugnato dai residenti della vallata sia per la opportunità della realizzazione stessa del progetto, sia per l’allargamento della strada previsto per la costruzione del sito.

Il progetto prevede, infatti, l’innalzamento di cinque pale eoliche da 150 metri per una potenza complessiva di 10 Mw, sul crinale del Popein (da cui il parco prenderebbe il nome): per fare ciò bisognerà allargare la strada sterrata che attraversa boschi e crinali di almeno un metro e mezzo, arrivando ad avere raggi di curvatura di almeno 40 metri necessari per il passaggio dei trasporti eccezionali da 50 metri l’uno. Un’operazione che comporterebbe lo sbancamento di 17 mila metri quadrati di area boschiva, tra opere viarie e aree di installazione degli impianti.

... » Leggi tutto