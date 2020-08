Punto nascite di Pietra, Brunello (Lega): “Fondamentale mantenerlo attivo insieme a quello di Savona”

Pietra Ligure/Savona. “Mantenere attivo il punto nascite di Pietra Ligure è prioritario. E’ un obiettivo che perseguirò in tutti i modi”. Lo afferma Brunello Brunetto, candidato alle elezioni regionali della Liguria per la Lega.

“Il mantenimento di due punti nascita, uno a Savona e l’altro a Pietra Ligure, è imprescindibile per vari motivi. Innanzitutto per la qualità assistenziale erogata dalle due strutture. In secondo luogo perché in condizioni normali a Santa Corona il numero di nascite supera abbondantemente le 500 unità, cioè quella ‘soglia di appropriatezza’ che permette ad un reparto di funzionare al meglio. Non vanno poi dimenticate le ben note problematiche legate alla viabilità della nostra provincia, che oltre a non disporre di alternative valide alla via Aurelia e all’autostrada A10, nei periodi di massima affluenza turistica risulta fortemente congestionata”.

