Regionali 2020, Paolo Ardenti escluso dalla ricandidatura: il suocero lascia la Lega

Valbormida. Gianfranco Bosetti, vice sindaco e suocero dell’ormai ex consigliere Paolo Ardenti, Claudia Olivieri, assessore, e Lorenza Rinaldi, consigliere di maggioranza. Sono questi i tre esponenti dell’amministrazione comunale di Cengio, in quota Lega, che hanno deciso di restituire la tessera di militante e di sostenitore e quindi di abbandonare il Carroccio in segno di protesta per l’esclusione dello stesso Ardenti e di qualsiasi altro candidato valbormidese dalla corsa alle elezioni regionali.

E’ dunque diventata anche “un affare di famiglia” la mancata riconferma dell’ex consigliere regionale Ardenti tra i possibili consiglieri regionali della prossima legislatura. La Lega, infatti, ha preferito presentare agli elettori il quintetto di candidati composto da Stefano Mai, Brunello Brunetto, Roberto Sasso Del Verme, Mara Maione e Maria Zunato. Ardenti, invece, è rimasto fermo ai box, lasciando così la valle senza un suo candidato.

