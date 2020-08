Regionali 2020, Sasso Del Verme (Lega) incontra le categorie: “Più aiuti e risorse per uscire dalla crisi”

Liguria. Si è tenuto a Savona l’incontro tra il candidato consigliere alle elezioni regionali Roberto Sasso del Verme e i rappresentanti di Confesercenti. Alla presenza del presidente Giancarlo Cerisola – del vicepresidente e referente sindacale SIDED Lino Fiumara, della direttrice Erika Portabene; Deborah Borghi, referente sindacale commercianti, Francesco Ciocca, referente sindacale Albergatori e Giulio Rossi, presidente ANVA – il candidato leghista nel collegio di Savona ha ascoltato le esigenze delle categorie già colpite dalla crisi economica e dal recente lockdown.

“Tra gli argomenti affrontati anche quello del turismo, che a fronte di una timida ripresa estiva ha bisogno di un forte aiuto: una serie di interventi mirati non solo per il settore, ma per tutta l’economia Ligure. Un occhio di riguardo anche alla tutela della costa con aiuti concreti ai bagni marini e agli albergatori, fortemente penalizzati dalle scelte del governo” spiega Sasso Del Verme.

