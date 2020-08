Scuola, i presidi liguri: “Sì alla mascherina”, ma per gli insegnati poche garanzie, si rischia la fuga

Liguria. “No alle mascherine a scuola”. Lo hanno detto ieri le Regioni, tra cui la Liguria, al governo, ma la maggior parte dei dirigenti scolastici non la pensano così. “Se non c’è il distanziamento bisogna usare la mascherina. Chi sostiene che si può stare senza non può decidere di creare un danno agli altri. Secondo lei a ricreazione i ragazzi osserveranno un metro di distanza?”. Lo dichiara Angelo Capizzi, presidente genovese dell’associazione nazionale presidi.

A preoccupare non sono tanto i bambini delle scuole primarie quanto i ragazzi degli istituti superiori. “Sono stati in vacanza, in situazioni di promiscuità. E’ chiaro che lì il rischio di contagio sarà maggiore”, osserva Capizzi che è dirigente del Bergese. Difficile, in ogni caso, che in momenti dedicati al gioco e allo svago come l’intervallo a metà mattina gli studenti possano essere tenuti lontani. In quei casi i dispositivi di protezione sarebbero inevitabili. “Abbiamo addirittura ricevuto alcune diffide dai genitori – rivela il rappresentante dei presidi – ma non hanno alcun valore”.

