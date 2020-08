Scuole, a Genova mancano 109 aule: Municipi e presidi a caccia di spazi alternativi

Genova. Ancora venti giorni per completare gli interventi sugli edifici scolastici del Comune di Genova che dovranno consentire di adeguare aule e spazi comuni alle linee guida anti-Covid e soprattutto per trovare nuovi spazi per riportare in classe circa 25 mila minori genovesi, dalle scuole d’infanzia alle superiori. E ancora, mancano in tutto circa 109 aule per 1208 studenti.

Ci sono situazioni complesse in quasi tutti i municipi, dall’istituto comprensivo San Francesco sa Paola a quello di Prà, da Molassana Prato a Cornigliano al comprensivo Maddalena Bertani in centro storico: Ma se i finanziamenti per le scuole statali (al Comune di Genova è arrivato circa un milione e 300 mila euro che è stato suddiviso in 9 lotti per altrettanti municipi) sono arrivati a metà luglio consentendo di muoversi con relativa tranquillità, per ciò che riguarda le scuole comunali sono arrivati 350 mila euro da utilizzare in tempi rapidi visto l’imminente inizio dell’anno scolastico. Non solo: è di pochi giorni fa il nuovo bando che consente ai Comuni di affittare spazi da privati per aule o laboratori laddove l’adeguamento delle classi non fosse sufficiente. Il bando è scaduto ieri, il Comune di Genova partecipa e dovrebbe ricevere un ulteriore finanziamento di circa 350 mila euro, ma ancora non sono stati individuati con certezza i privati che dietro un canone affitto metteranno a disposizione sale conferenze o spazi che comunque devono già essere a norma, quindi dotati di sistema antincendio e privi di barriere architettoniche.

