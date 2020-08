Serie A1 femminile, il calendario: il Bogliasco parte da Roma

Bogliasco. La Fin ha pubblicato il calendario del campionato di Serie A1 femminile per la stagione sportiva 2020/2021. Le uniche modifiche apportate sono relative alla finale scudetto che si giocherà al meglio delle tre vittorie su cinque.

I calendari possono essere soggetti a modifiche in caso di necessità legate alla programmazione delle attività internazionali, eventualmente disposte dalla Len e/o dalla Fina in conseguenza di necessità, e problematiche sempre legate alla crisi epidemiologica in corso. Sicuramente alcuni incontri saranno anticipati o posticipati a seguito delle coppe europee.

... » Leggi tutto